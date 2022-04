Fußball Der Umbruch schreitet weiter voran

Mit Danilo Avellina verpflichtete Stetten zuletzt den ersten Neuzugang für die kommende Saison (wir berichteten). Auch er wird die Mannschaft mit seiner Qualität bereichern. Weitere Neuzugänge werden folgen. Fest steht: Der TuS möchte in der kommenden Saison endlich wieder um den Aufstieg mitspielen. Die Vorbereitungen laufen. Ein Finale steht in dieser Spielzeit aber auch noch auf dem Programm, wenn es gegen den FC Tiengen um den Bezirkspokal geht. „Darauf legen wir unseren Fokus“, erklärt Zikolli.

Für Gegner Degerfelden geht es in dieser Partie an der Tullastraße um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Am Samstag wird dann auch wieder Samuel Pisano bei den Aktiven mit dabei sein.

In der vergangenen Woche gab der Offensivmann sein Debüt in der ersten Mannschaft. Pisano spielt sonst noch in der A-Jugend. Dorthin soll es für ihn nach dem Stetten-Spiel auch zunächst wieder gehen.

„Für die A-Junioren geht es um den Nichtabstieg aus der Bezirksliga. Danach soll er bei uns reinwachsen“, erklärt Sportchef Thomas Laleike. Neben Pisano wird in Stetten wohl auch noch ein weiterer Spieler aus der eigenen Jugend im Kader stehen.

SV Weil II bisher nicht sehr überzeugend

Auf Position acht liegt im Moment der SV Weil II. Die Grenzstädter lassen hin und wieder ihr ganzes Potenzial aufblitzen, spielen aber alles in allem keine überzeugende Runde. In den letzten Saisonspielen geht es für die Kern-Elf weder nach ganz oben noch nach unten. „Zwischen Platz vier und zwölf ist alles möglich. Wir schauen auf die vorderen Plätze und wollen so gut es geht die Saison beenden“, sagt Trainer Marco Kern. Die Blau-Weißen empfangen am Samstag, 18 Uhr, den TuS Kleines Wiesental, der nur einen Platz hinter den Weilern liegt.

FSV Rheinfelden II gegen Angstgegner

Für den SV Eichsel scheint das Derby mit dem FSV Rheinfelden II am Samstag, 16 Uhr, wohl gerade zur rechten Zeit zu kommen. Die Dinkelberger sind richtig gut drauf, sammelten in den vergangenen vier Spielen zehn Punkte.

Anders sieht die Lage beim großen Nachbarn aus, der dreimal in Folge auswärts als Verlierer den Platz verlassen musste. Am vergangenen Wochenende kassierte die Elf von Spielertrainer Sascha Rueb zudem eine bittere 0:2-Niederlage im Verfolgerduell bei den Sportfreunden Schliengen. Für die Rheinfelder Reserve sind die Eichsler so etwas wie der Angstgegner. Seit dem Aufstieg in die Kreisliga A konnte der Tabellenzweite noch nicht einmal gegen den SVE gewinnen. Auch in der B-Klasse hagelte es in der jüngeren Vergangenheit teils deftige Pleiten. Ob sich das an diesem Wochenende nun ändert?

Und dann spielen noch...

Schlusslicht SV Liel-Niedereggenen bekommt es am Samstag ab 17 Uhr zuhause mit dem SV Schopfheim zu tun. Tags darauf erwartet der SV Todtnau ab 17 Uhr den FC Hauingen. Zeitgleich duellieren sich der FC Hausen und der FC Wittlingen II sowie der FC Steinen-Höllstein und die SF Schliengen.