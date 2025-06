Fußball: Der verdiente Lohn für Laufenburg

Ähnlich wie gegen Pfaffenweiler zeigte sich der SV 08 gleich von Beginn an hellwach und ging umgehend in Führung. Kapitän Sandro Knab tauchte in zentraler Position vor Gästekeeper Quentel auf und lupfte die Kugel sehenswert in die lange Ecke. In der Folge spielte sich die Laufenburger Offensive immer wieder in Szene, fand in einem überragenden SVM-Keeper Tobias Quentel aber oftmals ihren Meister. So scheiterten Langendorf, D’Accurso und Gläsemann noch in der ersten halben Stunde am Mörscher Schlussmann.

So kam es wie es kommen musste und der 1. SV Mörsch bestrafte den Laufenburger Chancenwucher knappe fünf Minuten vor dem Seitenwechsel. Torjäger Jan Burkart nickte eine Flanke mithilfe der Latte ins Laufenburger Gehäuse. Mit dem Unentschieden ging es dann auch in die Pause.