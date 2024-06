In Minute 13 ging die HSG beim 5:4 dann erstmals selbst in Führung und hatte das Geschehen auf dem Spielfeld im Griff. Dafür investierten alle Spielerinnen sehr, sehr viel. Kein Ball wurde verloren gegeben. „Jede ist parat gewesen. Ich bin einfach nur sprachlos“, so Weber, der in der Pause seine Mädels ermutigte, genauso weiterzumachen. „Wir hatten ja alles richtig gemacht und wir wussten, dass der Gegner so langsam, aber sicher unter Zugzwang gerät.“ Immerhin musste die SG ja die vier Tore aus dem Hinspiel wettmachen.

Die HSG blieb am Drücker und führte nach 39 Minuten mit 13:10 und nach 49 Minuten mit 15:12. Es lief alles nach Plan. Geduldig warteten die Gäste auf die sich bietenden Möglichkeiten. „Bis zur 58. Minute haben wir das super gemacht.“ Die HSG lag zu diesem Zeitpunkt und nach drei Treffern von Marija Milenkovic in Serie mit 18:16 in Front. Damit brannte nun wirklich nichts mehr an, der Drops war gelutscht.

Nun wich die Konzentration verständlicherweise, wussten doch alle, dass jetzt nichts mehr passieren konnte und der Aufstieg perfekt ist. Die HSG-Mädels sehnten die Schlusssirene herbei und ließen den Gegner in der Schlussphase passieren. Am Ende gewann die SG Ottersweier/Großweier zwar das Rückspiel noch mit 19:18, doch das war nicht mehr als reine Ergebniskosmetik. Es war wohl die Süßeste aller Niederlagen.