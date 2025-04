Fußball: Derby im Brühlpark des FC Zell

19 Spiele hat der FC Zell bis zum vergangenen Wochenende in der Bezirksliga Hochrhein nicht mehr verloren. Dann hatte die Mega-Serie der Wiesentäler um Trainer Michael Schwald bei der SG FC Wehr-Brennet aber ein Ende. Die passende Reaktion darauf gab es jedoch schon wieder zwei Tage danach, als die Zeller beim SV Herten in das Halbfinale des Bezirkspokal eingezogen sind. Auch in der Liga möchte die Schwald-Elf am Samstag (15.30 Uhr) wieder auf die Siegerstraße zurückkehren, wenn es im heimischen Brühlpark zum Derby mit dem FC Schönau kommt.