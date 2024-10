SCHÖNAU. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Klubs in der Liga fand am 11. Juni 2022 statt. Seinerzeit setzte sich Zell mit 3:2 in Schönau durch. Zur Pause hatte es bereits 3:0 gestanden. Zell stand damals schon als Meister und Aufsteiger in die Landesliga fest, Schönau beendete die Saison auf Platz sieben. Von Platz sieben sind die Schönauer aktuell noch ein ganzes Stück weg. Um genau zu sein, zehn Punkte. Und das nach gerade einmal sieben Spieltagen. Noch immer wartet die Mannschaft von Trainer Manfred Knobel auf den ersten Saisonsieg. Wohl das größte Problem der Schönauer ist die mangelnde Durchschlagskraft in der Offensive. Gemeinsam mit Schlusslicht FC Hochrhein weist der FCS den schwächsten Angriff auf (sechs Tore). „Wir haben Probleme, uns in der Box durchzusetzen. Es fehlt bei vielen Jungs die breite Brust, weil wir eben auch immer wieder Rückschläge erleiden müssen“, stellt Knobel dar, der seinen Schützlingen aber keinen Vorwurf macht: „Sie kämpfen und geben alles, dass es besser wird. Wir waren in den vergangenen vier Spielen nie die schlechtere Mannschaft, aber es fehlt einfach mal der Sieg.“ Man werde nun besonders im Derby alles daran setzen, so Knobel, dass sich das ändert. Für den Schönauer Trainer ist es das erste Nachbarschaftsduell an der Seitenlinie. Als Spieler hat Knobel schon einige Duelle mit den Zellern erlebt. „Das hat immer Spaß gemacht, auch vor so vielen Zuschauern zu spielen.“ Besonders gerne erinnert sich der 47-Jährige an ein Spiel nach seiner Rückkehr vom SV Kirchzarten zu Kreisliga-A-Zeiten. „Das muss zwischen 2002 und 2006 gewesen sein. Da haben wir in Schönau 4:2 gewonnen und ich habe zwei Freistoßtore erzielt.“ Ein ähnliches Ergebnis würde Knobel sicherlich auch am Samstag unterschreiben. Verzichten muss der Coach am Wochenende allerdings auf Ali-Kaan Kocak. Er geht auf Krücken und wird ein paar Wochen ausfallen. Hinter dem Einsatz von Yannik Lais steht zudem noch ein Fragezeichen (Leiste). Richtig gut drauf, das wissen auch die Schönauer, sind zurzeit die Jungs aus Zell. Fünf Siege hat die Mannschaft von Trainer Michael Schwald mittlerweile schon in Folge eingefahren. Inzwischen gehört der Landesliga-Absteiger wieder zur Spitzengruppe, also da, wo man den FCZ auch vor der Saison erwartet hatte. Lob gibt es auch aus Schönau. „Gerade die Offensive ist brandgefährlich“, weiß Knobel. Nicht von ungefähr haben die Zeller am vergangenen Wochenende mit 7:4 gegen die SG FC Wehr-Brennet gewonnen. Auch Schwald freut sich natürlich auf das Wiesental-Derby, das offenbar gerade rechtzeitig kommt. Das Derby verpassen werden bei den Zellern Etienne Walch sowie Michael Kuttler.