Fußball: Derbyheld Samardzic

Aufgrund des Weiler Chancenwuchers blieben die Gäste aus dem Grütt allerdings immer in Schlagdistanz. Zunächst hatte Andreas Lismann zum 1:2 verkürzt, kurz nach dem Seitenwechsel war es Giovanni Passannante, der das 2:4 markierte. Zuvor hatte Patric Lauber den SVW II mit 4:1 in Führung gebracht. Bis zu Samardzics Elfmeter kurz vor Schluss blieb die Partie also offen. Auch der FVLB II hatte durchaus seine Druckphasen. Die Meier-Elf versuchte auch noch das 3:4 zu erzielen, gelingen sollte das letztlich aber nicht. Der siebte Treffer des Tages fiel dann auf der anderen Seite. „Wenn man das Derby am Ende 5:2 gewinnt, dann kann man schon zufrieden sein“, sagt Kern.

Aufsteiger zerlegt denFC Steinen-Höllstein

Sieben Punkte liegen nun zwischen Weil und Lörrach-Brombach. Aufgrund der Siege von Eichsel und Rheinfelden II sind die Schützlinge von Meier nun nur noch Vierter.

Überraschend hoch fiel das Ergebnis zwischen dem FC Steinen-Höllstein und dem FV Tumringen aus. Denn der Aufsteiger aus dem Grütt deklassierte die ambitionierten Steinener mit 5:0. „Bei uns lief alles gut und wir hatten echt einen Sahnetag. Wir waren vor dem Tor eiskalt und haben unsere Chancen genutzt. Hinten standen wir relativ sicher“, bilanziert Tumringens junger Übungsleiter Daniel Stöcklein. Steinen hatte durchaus auch Gelegenheiten, doch der Mannschaft von Trainer Burak Asik wollte an diesem Nachmittag einfach nichts gelingen. „Wenn es am Ende 5:2 für uns ausgegangen wäre, dann wäre das auch in Ordnung gegangen“, so Stöcklein. Es war zugleich der erste „Dreier“ für die Tumringer seit dem spektakulären 6:5 Anfang Oktober über den FC Kandern. Neben einem Doppelpack von Torjäger Robin-Alexander Pude - er steht inzwischen schon bei 15 Treffern - netzten in Steinen auch Albert Benke, Mirko Scalone und Michel Früh ein.