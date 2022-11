Fußball Derbytime im Grütt

Von einem klaren Favoriten zu sprechen, wäre allerdings vermessen. Denn auch Weil verfügt über spielerische Qualitäten, die das Team von Marco Kern in dieser Saison auch schon mehrmals unter Beweis stellte.

In der Vorwoche lagen die Blau-Weißen gegen den FSV Rheinfelden bereits mit 0:3 zurück, am Ende hätte es aber beinahe noch für einen Zähler gereicht. Sandro Samardzic scheiterte allerdings in der Nachspielzeit vom Elfmeterpunkt. Gegen die Rheinfelder und auch in den Spielen zuvor ließ die Chancenverwertung des SVW zu wünschen übrig. Los geht’s mit dem Derby am Sonntag ab 17 Uhr im Grütt.

TuS Lö.-Stetten – FC Hausen

Die beeindruckende Siegesserie des TuS Lörrach-Stetten nahm am vergangenen Wochenende ein Ende. Nach elf Siegen am Stück war es der SV Karsau, der sich nach einer starken Leistung mit einem 2:2-Unentschieden gegen den Primus belohnt hat.

Stetten bekommt es nun am Samstag ab 15 Uhr zuhause mit dem FC Hausen zu tun.

Die Gäste haben sich in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt, spielen nach einem schwachen Start eine gute Runde und gewannen zuletzt auch das Derby gegen den TuS Kleines Wiesental. Justin Gutmann erzielte dabei einen Doppelpack binnen sechs Minuten.

Der 21-Jährige hat in dieser Spielzeit bereits mehr Treffer auf dem Konto (fünf) als in der kompletten Vorsaison (drei). „Justin hat in diesem Jahr einen enormen Entwicklungsschritt genommen“, lobt Trainer Michael Brunner.

Gutmann spielt unter Brunner eine offensivere Rolle. Zuletzt agierte er als Stürmer. Das lag allerdings auch daran, dass Torjäger Bernhard Wunderlich verletzungsbedingt einmal mehr nicht zur Verfügung stand. „Er hat leider eine hartnäckige Zerrung“, sagt Brunner. „Es ist zwar schön zu sehen, dass es auch ohne Bernhard geht, aber ich hätte ihn trotzdem lieber fit auf dem Platz.“

Das Auswärtsspiel beim noch ungeschlagenen Spitzenreiter können die Hausener nun ganz entspannt angehen. „Da haben wir keinen Druck. Vielleicht können wir sie ein wenig ärgern“, erklärt Brunner.

FC Hauingen – SV Karsau

Drei Punkte am „Grünen Tisch“ bekam der FC Hauingen am vergangenen Wochenende zugesprochen, da der SV Herten II die Partie aufgrund Personalmangels nicht antreten konnte. Die letzte Begegnung des FCH liegt also schon zwei Wochen zurück.

Damals hatte der Tabellenzweite mit Bosporus FC Friedlingen beim 4:0-Heimsieg keine Probleme. Ein mehr als gelungenes Comeback feierte Yannik Scheurer in dieser Partie. Zwölf Minuten nach seiner Einwechslung traf der 26-Jährige, der in der Jugend unter anderem auch für den FC Basel aktiv war, zum 4:0-Endstand. Scheurer spielte bereits bis 2016 in Hauingen.

Anschließend zog es ihn nach Bayern. 2019 wechselte er zurück an den Hochrhein zum TuS Efringen-Kirchen, bevor es ihn nach Heilbronn verschlug, wo er ein Studium begann.

Nun ist Scheurer wieder zurück bei seinem Heimatverein. Da er seit mehr als sechs Monaten kein Pflichtspiel absolviert hat, ist er für die Hauinger spielberechtigt. „Yannik ist sehr spielstark und auch immer wieder für Tore gut“, freut sich Hauingens Trainer Mick Fahr. Scheurer trainiert seit einigen Wochen in Hauingen mit, noch fehlen ihm aber ein paar Prozent. Bei Fahr soll Scheurer künftig hinter den Spitzen agieren. Hauingen trifft am Samstag, 14.30 Uhr, zuhause auf den SV Karsau.

SV Eichsel – SV Herten II

Sowohl der SV Eichsel als auch der SV Herten II mussten in dieser Saison wegen Personalmangels schon eine Partie absagen. Mit gerade einmal sieben Zählern stehen die beiden weit unten in der Tabelle. Nur der SV Todtnau hat bislang noch weniger Punkte auf dem Konto. Am Samstag ab 17 Uhr kommt es nun zum direkten Duell in Eichsel.

Die weiteren Paarungen des 13. Spieltags: SV Schopfheim - Spvgg. Bamlach-Rheinweiler (Sa.; 14.30 Uhr); FSV Rheinfelden - SV Todtnau, TuS Kleines Wiesental - FC Wittlingen II, FC Steinen-Höllstein - Bosporus FC Friedlingen (alle So.; 15 Uhr).