Fußball Deutlich hinter den Erwartungen

Dabei verstärkte sich der TuS in der langen Pause mit zahlreichen Neuzugängen, die auch schon höherklassig gespielt haben. „Es geht nicht um die Neuzugänge. Wir schaffen es insgesamt als Mannschaft nicht, die Leistung abzurufen.“ Das Trainerteam um Zikolli nimmt Müller allerdings aus der Verantwortung heraus.

Müssen im Winter also noch einmal personelle Veränderungen her? Müller: „Es ist im Winter meistens nicht einfach, sich zu verstärken. Mal sehen, was sich ergibt.“ Fest steht: Angelo Di Palma, der im Sommer aus der Schweiz nach Stetten kam und am Hochrhein kein Unbekannter ist, wird nicht mehr für den Traditionsklub an der Tullastraße auflaufen. Für Lörrach-Stetten geht es nun erst einmal mit dem Auswärtsspiel am Sonntag, 15.30 Uhr, beim SV Weil II weiter.

Etwas überraschend sicherte sich der SV Todtnau vor Wochenfrist in Stetten den ersten Auswärtssieg in dieser Saison. Die Elf von Trainer Harald Wissler bekommt es am Sonntag ab 14.30 Uhr zuhause im Derby mit dem FC Hausen zu tun. „Zwischen uns und Hausen besteht jetzt keine außergewöhnliche Rivalität, aber es ist schon so, dass sich viele Spieler untereinander kennen“, informiert Wissler, der eine enge Partie auf dem Kunstrasenplatz erwartet: „Hausen ist gut drauf, aber wir wollen versuchen nach dem Erfolg in Stetten vor unserem Publikum nachzulegen.“ Mit einem Sieg könnten die Todtnauer sogar an Hausen vorbeiziehen.

Ein weiteres Nachbarschaftsduell bestreiten zur selben Uhrzeit der FC Steinen-Höllstein und der FC Hauingen. „Wir werden die Sache konzentriert angehen müssen, wenn wir das Spiel gewinnen wollen“, macht Hauingens Trainer Mick Fahr deutlich. Vor einer Woche beim 3:3 gegen den FSV Rheinfelden II überzeugte nach seiner Einwechslung Sportchef Patrick Maier-Blanc, für den Fahr voll des Lobes ist: „Er ist unheimlich ehrgeizig und stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft. Patrick ist sich auf dem Feld, aber auch im ganzen Umfeld für keine Aufgabe zu schade.“ Kein Wunder also, dass die beiden bereits seit Jahren eine gute Zusammenarbeit in Hauingen pflegen. „Wir sind auf einer Welle, haben bei vielen Dinge die gleiche Denkweise. Für mich ist Patrick ein unverzichtbarer Faktor im Verein.“

Außerdem trifft SF Schliengen zuhause am heutigen Samstag ab 17 Uhr auf den TuS Kleines Wiesental. Etwas später ab 18.30 Uhr duellieren sich der SV Liel-Niedereggenen und der FV Degerfelden im Abstiegsduell.