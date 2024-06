Fußball: „Deutschland gewinnt am Ende klar“

Deutlich wird einmal mehr, dass den Turniersieg wohl wieder die üblichen Verdächtigen unter sich ausmachen: Deutschland, Spanien, England. Die Italiener sind auch immer gefährlich, wenn sie angeschlagen sind. Das ist eine Turniermannschaft, wenn sie die ersten ein, zwei Partien überstehen, werden sie brandgefährlich.

Positiv überrascht haben mich die Georgier oder die Türkei. Sie haben sehr erfrischend gespielt. Was die Schweiz angeht, so weiß ich nicht so recht, wie ich das Team einschätzen soll. Ich war sehr überrascht, wie sie gegen Ungarn in der ersten Hälfte aufgetrumpft haben, die zweite war dann aber auch echt schwach. Das Spiel hätte auch anders ausgehen können. Und auch das Schottland-Spiel lässt mich etwas ratlos zurück. Die Schotten sind limitiert, die müssten eigentlich besiegt werden. Die Schweizer hätten Profit aus den Fehlern der Schotten schlagen müssen.

Jetzt geht es gegen Deutschland. Wie es ausgeht? Schwierig. Es hängt auch von der Aufstellung der Deutschen ab. Ich denke, Nagelsmann will dem einen oder anderen Ergänzungsspieler Spielpraxis geben wollen. Ich glaube, am Ende gibt es ein Unentschieden.

Wer den Titel holt, ist schwer zu sagen. Wenn ich jemand wählen dürfte, dann die Deutschen oder die Spanier. Mein Bauchgefühl sagt mir aber etwas anderes. Nämlich Frankreich oder Italien, die rufen unter Druck immer ihre beste Leistung ab.

Oliver Hassler, Vize-Weltmeister im Ringen und aktueller Nationalcoach der Schweizer: „Ich finde, dass die Europameisterschaft wahnsinnig spannend ist. Die Intensität ist hoch. Das beste Beispiel dafür war das Match zwischen Österreich und Frankreich. Die erste Hälfte war unglaublich. Frankreich musste richtig dagegenhalten trotz ihrer enormen Qualität. Die Konsequenz im Nachsetzen ist doch sehr auffällig.

Überrascht bin ich doch von den scheinbar kleinen Nationen. Wie schon in der jüngeren Vergangenheit gesehen, wird der Unterschied immer kleiner. Albanien beispielsweise, die gehen gegen die Favoriten zweimal in Führung. Das ist genauso exemplarisch, wie der Sieg der Slowakei gegen Belgien. So etwas macht es noch spannender. Mich freut es sehr für die kleinen Nationen.

Das Spiel der Deutschen gegen die Schweizer will ich unbedingt gucken, obwohl wir da noch im Urlaub weilen. Ich versuche aber alles möglich zu machen. Ich erwarte von den deutschen Elf eine ähnlich gute Leistung wie zuletzt. Zuletzt haben wir gegen die Ungarn verloren, nun hat sich das Blatt wieder gewendet. Die Nationalelf bringt nun eine ganz andere Mentalität und Moral auf den Platz. Gegen die Schweiz reicht ein Remis zum Gruppensieg. Ich denke, dass Nagelsmann kein Risiko eingehen wird. Die Schweizer gefallen mir. Da ist Erfahrung mit Xhaka oder Shaqiri auf dem Rasen, dazu gesellen sich frische Spieler. Und so glaube ich an ein spannendes Spiel. Wir werden viel Ballbesitz haben, die Schweizer werden kontern. Ich tippe auf ein 1:1.

Ich halte das Halbfinale für die Deutschen für realistisch. Mehr ist möglich, aber mit dem Halbfinale hätte unser Team die Erwartungen doch schon mehr als erfüllt.

Die Schweiz schätze ich etwas schwächer ein. Es macht Spaß, ihnen zuzuschauen. Ich traue den Eidgenossen das Viertelfinale zu. Europameister werden die Engländer, die sind irgendwie jetzt mal dran. Aber auch mit den Spaniern ist immer zu rechnen. Frankreich nicht zu vergessen. Einer der Großen wird es machen.

Patrick Heffele, Deutsch Schweizer Doppelbürger, Fußball-Fan und als Clown Pat bekannt: „Wir gefällt das Spiel der Deutschen bei dieser EM doch ganz gut. Wir sind super gestartet. Überrascht hat mich bislang das Team aus Rumänien, das war richtig souverän. Ich bin mal gespannt auf die nächsten Spiele. Aber ehrlich: So richtig überzeugt hat mich bislang noch keine Mannschaft.

Deutschland gegen die Schweiz: ich bin wirklich sehr gespannt, wie das ausgeht. Ich stehe zwischendrin. Auf einen Sieger tippen zu müssen, das fällt mir wirklich schwer. Deshalb sage ich: der bessere möge gewinnen. Aber ich tendiere eher zu einem Unentschieden. Ich vermute, dass die Deutschen einen Tick stärker sind als die Schweizer, aber die spielen immer besser, wenn es gegen die richtig starken Mannschaften geht. Ich bin sehr gespannt.

Deutschland kommt bei der Heim-EM ins Finale. Ich hoffe, dass sie sogar am Ende Europameister werden. Die Schweiz erreicht das Viertelfinale, aber vielleicht geht es ja noch etwas weiter.“ Das Achtelfinalticket ist gebucht.