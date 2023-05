Fußball Devise: Kühlen Kopf bewahren

In den verbleibenden Partien duelliert sich der TuS noch mit drei Teams, die aktuell noch um den Ligaverbleib zittern. Binzen könnte im Endspurt also auch das Zünglein an der Waage sein. „Wir werden diese Spiele so angehen, um sie auch zu gewinnen.“ Das machten die Binzener auch am vergangenen Wochenende klar, als mit dem SV Laufenburg II bereits ein Kellerkind zu Gast war. Binzen setzte sich am Ende mit 4:1 durch.

Für die kommende Saison präsentierte der TuS schon den einen oder anderen Neuzugang. Sütterlin ist aber weiter auf der Suche nach Ergänzungen für den Kader, Gespräche mit potenziellen Neuzugängen laufen derzeit. Vor allem ein Innenverteidiger soll noch kommen. Denn Kapitän David Bosek fehlt nach seiner schweren Verletzung wohl monatelang. Jason Christian, Binzens erster Zugang vom TuS Kleines Wiesental, steht nach seinem Kreuzbandriss vermutlich erst in der Rückrunde der neuen Saison zur Verfügung.

In Herten muss Sütterlin erneut mit einem ausgedünnten Kader auskommen. „Mit dem Brückentag verbinden einige Spieler einen spontanen Kurzurlaub. Spontan ist für mich das Unwort des Jahres“, ärgert sich der Übungsleiter. „Das muss sich in der nächsten Saison ändern. Eine gute Einstellung ist bei allen grundsätzlich da, aber sie kollidiert zum Teil mit anderen privaten oder beruflichen Interessen.“ Auch deshalb sollen noch neue Spieler hinzukommen, um dann „eine bessere Planungssicherheit zu haben“.