Fußball Die Angst der Schützen vor dem Tor

Börse in Frankfurt Gewinne im Dax verpuffen im Tagesverlauf

Die anfängliche Euphorie an der Frankfurter Börse ist am Donnerstag wieder verflogen.Zunächst waren der Dax und seine Indexkollegen den am Vorabend mächtig angezogenen US-Börsen noch gefolgt, am Nachmittag gingen die Gewinne nach der Wiederaufnahme des Handels in New York aber wieder vollständig verloren.