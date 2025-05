Noch kann Fußball-Landesligist VfR Bad Bellingen sich auf einen sicheren Nichtabstiegsplatz retten. Um dem FSV Stegen (29 Punkte) oder der Spvgg. Gundelfingen/Wildtal (31) noch einmal richtig gefährlich werden zu können, müssten die Bad Bellinger aber definitiv die hohe Hürde SV Mundingen bezwingen. Die Gäste sammelten sieben Punkte in den vergangenen drei Spielen und deklassierten sowohl den SV Weil als auch den FV Herbolzheim mit 6:0. Doch auch die Mannschaft vom Trainer-Duo Marvin und Robert Riede dürfte mit einer breiten Brust auftreten. „Wir haben uns als Mannschaft definitiv weiterentwickelt und haben auch aus dem Hinspiel noch etwas gutzumachen“, spielt der VfR-Coach auf die 5:0-Hinspielniederlage an. Die zwei Siege gegen den FSV Rheinfelden (4:1) und den Freiburger FC II (3:1) dürften dem Team aus der Kurstadt mächtig Selbstvertrauen gegeben haben. „Wir wollen jetzt natürlich auch die nächsten Punkte zuhause behalten.“ Zumindest eine Halbzeit auf dem Rasen stand in Freiburg auch wieder Kapitän Tim Schillinger. Er steht mit 17 Treffern weiter ganz oben in der teaminternen Torschützenliste. Zuletzt per Doppelpack erfolgreich waren Neuzugang Ebrima Sowe Musu Jaiteh und Enno Meyer. Im Duell mit dem SV Mundingen muss der VfR auch ein Auge auf Angreifer Lennart Bauer werfen. Er traf zuletzt gleich vierfach gegen den SV Weil.