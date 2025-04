Fußball: Die Binzener machen die Mitte dicht

Wichtig für den weiteren Saisonverlauf war für die Binzener der 2:1-Erfolg am vergangenen Samstag im Bezirksderby gegen den VfR Bad Bellingen. Mit nunmehr 34 Zählern muss der TuS sich keine Gedanken mehr über den Abstieg machen. Auf den vermeintlich ersten Abstiegsplatz hat der Aufsteiger derzeit16 Punkte Vorsprung. „Der aktuell siebte Tabellenplatz ist zwar kein sanftes Ruhekissen, aber die Mannschaft kann nun die restlichen zehn Saisonpartien ohne Druck angehen, einfach guten Fußball bieten“, sagt Co.-Trainer Karl-Frieder Sütterlin.

Den will der TuS Binzen am Sonntag auch gegen den Tabellenführer anbieten. Geradegerückt werden soll dabei auch die 0:5-Schlappe im Hinspiel. „Da waren wir chancenlos, haben einfach defensiv in der Mitte zuviel zugelassen“, sagte Sütterlin. „Nun wollen wir diesen Spielfluss des FC Wolfenweiler-Schallstadt verhindern.“ Da könnte man auch an eine Manndeckung denken, um beispielsweise einen Regisseur wie den ehemaligen Bahlinger Tobias Klein aus dem Spiel zu nehmen.