Fußball Die Blauen mit Comeback-Qualitäten

Viel wichtiger als das Unentschieden an sich und der Punktgewinn war für Trainer Andreas Schepperle, dass sich seine Mannschaft für ein kämpferisch gutes Spiel am Ende doch noch belohnt hat. Wie schon so oft gerieten die Weiler trotz eines guten Spiels in Rückstand – dieses Mal in der 81. Minuten sogar sehr spät. Doch der Jubel der Gäste nach dem Treffer von Ablie Suwareh währte nur kurz. Denn postwendend sorgte Justin Samardzic nach einer sehenswerten Vorlage von Riccardo Scicchitano mit einem Kopfballtor für den mehr als verdienten Ausgleich.

Über weite Strecken hatte der SV Weil das Geschehen auf dem Rasen bestimmt, konnte dies aber nicht in Tore ummünzen. Vor allem Ridje Sprich ließ zahlreiche Möglichkeiten ungenutzt, scheiterte immer wieder an Gästekeeper Lukas Lindl. Entsprechend erleichtert war der Mannschaftskapitän dann auch, dass zumindest Samardzic kühlen Kopf bewahrte. „Es ist gut, dass wir auch andere Spieler haben, die dann in solch einer Situation mich auch mal unterstützen“, freute sich Sprich über den Treffer seines Mannschaftskollegen.