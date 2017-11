Fußball Die Einstellung ist das A und O

Wittlingen (mib). Das war ein echtes Ausrufezeichen: Das 8:2 gegen die SG Bad Dürrheim hat gut getan. Die SG Wittlingen-Wollbach hat in der Frauen-Verbandsliga am vergangenen Spieltag mit diesem Kantersieg nicht nur überrascht, sondern auch für so einige erstaunte Gesichter gesorgt. „Das wird auch in Freiburg für Wirbel gesorgt haben“, meint der Sportliche Leiter Marcus Reichenbach vor dem Gastspiel der SG am Sonntag, 15 Uhr, beim ESV in der Breisgaumetropole.

Dahin werde man mit „vollem Orchester“ fahren, meint Reichenbach. Gemeint ist das Team um das Teams. So waren beim 8:2-Erfolg in der vergangenen Woche weder Reichenbach noch Chefcoach Werner Reich mit von der Partie. „Es funktioniert auch ohne uns, das ist doch schön. Wie mir erzählt wurde, haben wir richtig gut gespielt. Und vor allem hat die Einstellung gepasst“, freut sich der Sportliche Leiter.

Kurios: Auf den Tag genau vor vier Jahren gelang laut Reichenbach der SG, damals noch in der Landesliga, ebenfalls ein 8:2-Erfolg.

Der ESV hat drei Zähler mehr auf der Habenseite, ist Fünfter und damit noch einen Platz vor der SG. „Punktemäßig geht es sehr eng zu“, sagt Reichenbach. „Gewinnst du zweimal in Folge, dann bist du ganz oben dabei, verlierst du zweimal nacheinander, bist du der Loser der Saison.“ Ihm wäre Ersteres natürlich lieber.