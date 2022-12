Fußball Die Entwicklung stimmt

Auch wenn es die letzte Partie vor der wohlverdienten Winterpause für Auggen ist, so verlangt Schneider seiner Mannschaft noch einmal alles ab. „Wir haben uns vorgenommen, es auf keinen Fall locker ausklingen zu lassen, sondern die Spannung hochzuhalten. Die Jungs mussten am Dienstag im Training auch richtig schwitzen“, so der Auggener Cheftrainer.

Das Thema Winterpause spielt für Schneider in dieser Woche noch keine Rolle. „Was ich nicht vermitteln möchte ist, dass bald Pause ist. Das Spiel am Wochenende ist noch einmal extrem wichtig für uns.“. Für ihn ist Kuppenheim aufgrund der Spiele in den vergangenen Wochen so etwas wie die Mannschaft der Stunde, die es nicht zu unterschätzen gilt. Dass der Trainer beim letzten Heimspiel im Jahr 2022 gerne noch einmal drei Punkte holen möchte, ist mehr als verständlich. „In Pfullendorf ist es ein Punkt geworden. Wenn es jetzt noch mal drei werden, wäre das schon stark“, so Schneider.