Fußball Die erste Heimniederlage

Von Uli Nodler

Jetzt hat es auch den FV Lörrach-Brombach erwischt. Die Heimweste des Aufsteigers hat den ersten dunklen Fleck. Die Schützlinge von Trainer Ralf Moser unterlagen gestern im Grütt dem Offenburger FV mit 0:1. Die erste Heimniederlage war nicht unverdient, die vor allem defensiv herausragend sortierten Gäste waren an diesem Tag halt einen Tick besser.

Lörrach. Ein Unglück kommt bekanntlich selten allein. Kurz vor Schluss kassierte FVLB-Keeper Dominik Lüchinger bei einer Rettungstat außerhalb des Strafraums die Rote Karte, weil der Schiedsrichter die Hand am Ball sah. Lüchinger wird nun zumindest im nächsten Auswärtsspiel gegen den FC Radolfzell fehlen.

Bis auf wenige Ausnahmen neutralisierten sich beide Mannschaften in dieser Partie. Die Abwehrreihen hatten alles im Griff. Die Lörracher Offensive mit Buba Ceesay, Andreas Lismann und Daniel Briegel hatten gegen die zweikampfstarken Offenburger Abwehrrecken in Person von Fabian Faißt, Artur Baitenger, Nico Schlieter und Jan Kahle keine Schnitte.

Aber auch die defensive Dreierkette des Gastgebers mit Roberto Billeci, Sergej Triller und Arno Leisinger hatte die gefährlichen OFV-Stürmer bis auf eine Ausnahme im Griff. Es war die 73. Minute, als Gästestürmer Marco Petereit ein Laufduell gegen Billeci gewann. Seine flache Hereingabe verwertete in der Mitte dann Marco Junker zum letztlich spielentscheidenden 1:0.

Der erste von wenigen Aufregern geschah in der 11. Minute, als sich Lismann einmal im Strafraum durchsetzen konnte. Der Ball wurde halbherzig geblockt und trudelte in Richtung Torline. In höchster Not schoss Baitenger Briegel an. Von seinem Körper sprang die Kugel aber neben das Tor. Ansonsten hatte der FVLB im Angriff nichts zu bieten. Vor allem der hoch gelobte Ceesay brachte in dieser Partie kein Bein auf den Boden, wurde dann auch von Coach Moser in der zweiten Halbzeit folgerichtig ausgewechselt.

Der OFV tauchte kurz vor dem Halbzeitpfiff zweimal gefährlich vor dem bis dahin beschäftigungslosen Lüchinger auf. Zunächst rauschte die Kugel, von Dimitrios Tsolakis aus spitzem Winkel abgefeuert, knapp am „langen“ Pfosten vorbei ins Toraus. Kurz darauf traf Petereit nach einem Schrägschuss nur den Außenpfosten.

Nach dem Gegentreffer warf der FV Lörrach-Brombach alles nach vorne. Doch der OFV ließ fast nichts zu. Seinen einzigen Auftritt hatte Gäste-Keeper Sinan Süme in der 85. Minute, als er einen Flankenball dem eingewechselten Nils Mayer vom Kopf fischte. „Wir waren in unserem Spiel nach vorne viel zu fehlerhaft“, kritisierte Moser das Offensivspiel seiner Mannschaft. „Diese erste Saisonniederlage zuhause ärgert mich schon.“