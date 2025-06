Fußball: Die Hoffnung auf Rang zwei bleibt

Und am vergangenen Wochenende kam man in Stetten auch nicht über ein 4:4 hinaus, wobei die Wiesentäler sogar schon mit 1:4 zurücklagen. Das Einzige, was dem FCZ nun noch bleibt, ist die Hoffnung. „Die ist sicherlich noch da, hält sich aber in Grenzen“, ist Schwald Realist genug. Die Zeller müssen zunächst ihre Hausaufgaben erledigen und Schlüchttal schlagen. Parallel darf Buch nicht gegen Herten gewinnen und Wehr-Brennet müsste verlieren, da die Tordifferenz der Zeller schlechter ist als die der Konkurrenz.

„Wir werden sehen, was am Ende dabei herauskommt“, sagt Schwald. Auch am letzten Spieltag muss der Cheftrainer auf zahlreiche Akteure verzichten. Aaron Reiß, Tim Heininger, Michael Kuttler, David Welte und Fabrice Neto Loureiro stehen nicht zur Verfügung. Immerhin sind die beiden Stützen Leon Boos und Antonio Fischer wieder mit von der Partie.