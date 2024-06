Fußball: „Die individuelle Klasse ist unser Trumpf“

Unser Trumpf ist ganz eindeutig die individuelle Klasse unserer Offensivspieler. Wenn wir wenig Fehler in der Offensive machen und immer in Bewegung bleiben und schlussendlich auch unsere Chancen nutzen, haben die Dänen eigentlich kaum eine Gelegenheit, ihr Spiel aufzuziehen. Schließen müssen wir auch die Lücken zwischen Offensive und Defensive. Deshalb bekommen wir zu einfache Gegentore. Unsere Gegner benötigen dadurch nicht viel Chancen, um gegen uns ein Tor zu erzielen.

Tah fällt aus, das ist Fakt. Aber ich bin einfach kein Freund von Schlotterbeck. Er ist für mich immer noch ein kleines Kind, das testet, wie weit er gehen kann. Würde Nagelsmann Anton bringen, wäre mir definitiv wohler. Das würde auch für Hummels gelten.

Im Angriff sollten wir erst einmal nichts ändern.

Die Überraschung ist für mich bisher das ganze Team. Vor März hätte doch keiner dem Team diese Leistung zugetraut. Nagelsmann hat es geschafft, seine Spielweise auf dass für ihn perfekte Spielermaterial umzumünzen und das Team auch wohl charakterlich perfekt zusammengesetzt. Ein absoluter Fremdkörper im Spiel der Deutschen ist für mich Sane. Er stellt immer sein eigenes Ich in den Vordergrund. “

Werner Gottschling, zuletzt Coach beim TuS Efringen-Kirchen: „Jetzt kommen wir in die entscheidende Phase. Die K.o.-Runde ist schon etwas anderes, aber wenn wir weiter so auftreten wie in den Gruppenspielen, unsere Leistung so beibehalten, dann gibt es einen 3:1-Erfolg für uns. Ab dem Achtelfinale gibt es keine Mannschaft mehr, die unterschätzt werden darf. Es gilt im Offensivspiel weiter so im Flow zu bleiben. Musiala muss weiter so performen, das Spiel nach vorne ist wirklich sehr gut.

Bei einer Europameisterschaft gibt es ab dem Viertelfinale nur noch Topteams. Spanien, Frankreich – egal, alles ist machbar. Wir gehören doch mit unseren bisherigen Auftritten zu den positiven Erscheinungen bei diesem Turnier. Es ist auch gegen Spanien alles drin, das ist ein 50:50-Spiel, wie alle anderen auch, die jetzt anstehen.

Ich glaube, dass Rüdiger spielen kann. Und wenn nicht, es gibt genügend Leute, die da in der Innenverteidigung einspringen können, da wurde genug getestet. Vorne würde ich an der Aufstellung festhalten. Havertz macht es doch ordentlich, er arbeitet auch sehr viel nach hinten mit. Füllkrug füllt die Jokerrolle perfekt aus, ich würde deshalb nichts daran ändern. Auffällig agiert bislang Musiala. Seine Fähigkeiten im Eins-gegen-Eins sind etwas Besonderes, das vielen anderen fehlt. “

Andreas Schepperle, Trainer des SV Weil: „Die Dänen haben in drei Partien drei Unentschieden geholt. Sie stehen defensiv gut. Es wird schwer. Ich finde, dass Dänemark genauso wie Österreich doch etwas unterschätzt wird. Wir sind offensiv stärker unterwegs, verfügen über etliche, technisch starke Akteure. Und so tippe ich auf ein 2:0 für Deutschland. Und dann kommt sicherlich Spanien. Keine Frage, dass ist mit die stärkste Mannschaft bei diesem Turnier. Aber: Wenn wir es schaffen, noch einen Tick aggressiver in die Zweikämpfe zu gehen und so die Spanier nicht ins Spiel kommen lassen, dann ist alles drin. Mit unserer starken Offensive ist alles möglich. Die Chancen stehen dann bei 50:50.

In Sachen Innenverteidigung mache ich mir keine Sorgen. Schlotterbeck kann das spielen, aber auch Can Ich habe noch nicht den Super-Spieler schlechthin gesehen bei dieser EM. Da hat sich noch niemand herauskristallisiert. Aber Spaß macht es mir schon, wenn ich Musiala spielen sehe. Seine Stärke im Eins-gegen-Eins ist klasse.

Peter Johann, Trainer des VfR Bad Bellingen: „Gegen Dänemark ist die deutsche Mannschaft der Favorit und sie sollte dieser Rolle auch gerecht werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass die deutsche Mannschaft zwei Tage länger Pause als die Dänen hat. Jedoch hat man im England gegen Dänemark gesehen, dass die Dänen favorisierte Teams durchaus ärgern können. Ich tippe auf ein 2:1 für Deutschland. Und weil sich Spanien auch als Favorit durchsetzen wird, hätten wir im Viertelfinale ein richtiges Brett gegen diese technisch versierten Spieler zu bohren.

Die Deutschen spielen einen sehr offensiven Fußball. Das birgt jedoch die Gefahr, anfällig für Konter des Gegners zu sein. Und so ist ein Tor gegen unsere Mannschaft oft möglich, was wir im jüngsten Spiel gegen die Schweiz erfahren haben. Möglicherweise sollte auf mehr Balance zwischen Offensive und Defensive geachtet werden.“

Sollte Rüdiger ausfallen, wird es nicht so einfach, ihn zu ersetzen. Positiv bin ich von Gündogan überrascht, er wird der Rolle als Leader gerecht. Seinen Möglichkeiten läuft dagegen aktuell Sane hinterher. Ich denke jedoch, dass er noch einen wichtigen Moment in diesem Turnier haben wird.”