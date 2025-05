Fußball: Die Ironie des VfR-Schicksals

Stolz auf das Team: VfR-Sportchef Kai Schillinger. Foto: Uli Nodler

In Laufenburg will die Mannschaft des Trainer-Duos Marvin und Robert Riede an die Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen. „Wir wollen am Samstag wieder Vollgas geben, eine geschlossene Mannschaftsleistung abrufen und hoffen, dass wir wichtige Punkte für den Klassenerhalt aus Laufenburg mitnehmen können“, so Kai Schillinger abschließend.