Fußball Die jungen Wilden wissen zu überzeugen

Immerhin: Daniel Rueb, Robin Zielinski und Ismaela Maron, die noch gar nicht zum Einsatz kamen, sind auf dem Weg der Besserung und können in absehbarer Zeit wieder mitwirken. Die Knie-OP bei Fabian Behringer verlief derweil gut. „Bei Training und Spiel ist er schon wieder als Zaungast mit dabei“, freut sich Lais. An einen Einsatz ist in dieser Spielzeit wohl nicht mehr zu denken. Dafür überzeugen bislang die vielen jungen Wilden. Leon Hesselbarth, Julian Stadler, Yasin Demirci, Simon Stiegeler, Marcel Meder und Oumarou Laoutoumai haben sich schnell an den Fußball im Aktivbereich gewöhnen können.

TuS Efringen-Kirchen – FC Wallbach So.; 15.30 Uhr: Nur zwei Zähler stehen für die Efringer zu Buche, der völlig missratene Saisonstart ist damit perfekt. „Wichtig wird jetzt sein, dass wir dran bleiben und an die eigene Stärke glauben“, lässt Trainer Dennis Weiss wissen. Erfahrene Spieler, wie etwa Kapitän Stefan Hilpuesch oder Torjäger Kevin Keller, haben ihre Qualitäten schon oftmals unter Beweis gestellt. Dennoch weiß Weiss: „Wir müssen als Kollektiv noch eine Schippe drauflegen und nicht meinen, dass der erste Sieg von alleine kommen wird.“

Trotz des schwachen Starts ist die Stimmung beim TuS weiter positiv. „Zudem sind wir seit etwa zwei Wochen vollzählig.“ Nicht auszuschließen also, dass die Efringer langsam aber sicher wieder in die richtige Fahrbahn finden und in der Tabelle nach oben klettern.

Bosporus FC Friedlingen – FC Erzingen So.; 15 Uhr: Auch der Bosporus FC wartet weiter auf den ersten Dreier. Nun bekommen es die Grenzstädter auch noch mit einem Spitzenteam zu tun. „Gegen Erzingen haben wir nichts zu verlieren. Wenn wir das Spiel lange offen halten, ist eine Überraschung möglich“, glaubt Sportchef Riza Bilici.

Die Tendenz zeigte zuletzt nach oben. Sowohl gegen Wehr-Brennet als auch in Wallbach präsentierte sich Bosporus ordentlich, doch weder Punkte noch Tore kamen auf das Friedlinger Konto. Das liegt auch daran, dass etliche Stammspieler aktuell nicht zur Verfügung stehen. „Es ist wie verhext. Wir werden immer weniger. Nach dem Erzingen-Spiel haben wir aber spielfrei und danach können wir richtig starten.“