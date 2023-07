Fußball Die Jungs wollen noch eine Schippe drauflegen

Am vergangenen Sonntag hat der Kandertal-Klub die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. In der Pause fand in der ersten Mannschaft ein Umbruch statt. 14 Neuzugängen stehen elf Abgänge gegenüber. „Wir haben das Durchschnittsalter der Mannschaft von 29 auf 25 Jahre gesenkt. Das wird uns gut tun“, betont Sütterlin. Und Scherer ist überzeugt: „Nach dieser Verjüngung mit vielen hoffnungsvollen Neuzugängen sehe ich die Mannschaft stärker als in der vergangenen Saison.“ Und da belegte der TuS Binzen als Neuling einen hervorragenden vierten Platz. „Dass es nach der Überfliegersaison in der Kreisliga A in der Bezirksliga nicht so weitergehen wird, war uns schon klar. Für uns ist diese Platzierung ein großer Erfolg.“

Vielleicht wäre sogar noch mehr drin, wäre der TuS nicht durch die Unbespielbarkeit seines Rasenplatzes ausgebremst worden. So musste er alle Heimspiele auf dem eigenen Kunstrasenplatz austragen. Zu Hause war dieser Umstand für das spielerisch starke Team natürlich ein Vorteil. Doch auswärts sah für die Binzener die Welt anders aus. Der Aufsteiger gewann keines seiner sieben Auswärtsspiele, die auf Rasen ausgetragen worden waren. In der bevorstehenden Spielzeit wird dieses Manko nur noch in den ersten Spielen bestehen. Ende September, Anfang Oktober wird der vor geraumer Zeit eingesäte Rasenplatz bespielbar sein.