Fußball Die Köpfe wieder frei bekommen

Lörrach (fas). Die Spitzenmannschaften haben am vergangenen Wochenende Federn gelassen. Das Feld ist enger zusammen gerückt. Es bahnt sich bereits zu einem frühen Zeitpunkt der Saison eine dramatische Spielzeit in der Bezirksliga Hochrhein an.

SV Laufenburg (10.) - FC Schönau (1.); Sa.; 15.30 Uhr: Der Spitzenreiter ist auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Die Günther-Elf musste zuletzt zwei Niederlagen in Folge einstecken. Unter der Woche stand Abwechslung auf dem Programm, die Köpfe müssen wieder frei werden. „Wir waren in Hinterzarten beim Speedsoccer“, informiert Günther und fügt hinzu: „Ich bin überzeugt davon, dass diese Maßnahme fruchten wird.“

Von einer Krise möchte der Trainer nicht sprechen. „Die Konkurrenz hat ja auch nicht gepunktet. Es ist noch alles im grünen Bereich.“ Benedict Behringer könnte am Wochenende zu seinem dritten Saisoneinsatz kommen. „Er ist an diesem Wochenende vor Ort. Normalerweise studiert Benedict in England und spielt dort in einer Uni-Mannschaft.“ Christian Kiefer wird allerdings aus privaten Gründen erneut nicht zur Verfügung stehen.

FC Erzingen (12.) - FC Zell (3.); Sa.; 16 Uhr: Coach Michael Schwald war nicht begeistert über die 1:4-Pleite vor Wochenfrist gegen Laufenburg. Es war die erste Heimniederlage in dieser Saison. „Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in einen Negativ-Lauf geraten“, macht Schwald deutlich, der Dario Muto (Prellung) ersetzen muss. Der Übungsleiter besinnt sich wieder auf die Grundtugenden im Fußball. „Der Einsatz muss stimmen. Die Jungs können das. Das haben sie einige Wochen lang vorgelebt.“

FC Geißlingen (15.) - SV Weil II (9.); Sa.; 16 Uhr: Die zweite Mannschaft des SVW hatte zuletzt ein spielfreies Wochenende. Zuvor fuhr die Schwarze-Elf zwei Siege ein. Zuversichtlich reisen die Grenzstädter morgen nach Geißlingen. „Wir müssen voll dagegenhalten. Ansonsten werden wir keine Chance haben. Nur auf spielerische Akzente zu setzen, wird uns da nicht weiterhelfen“, vermutet Co-Trainer Wolfgang Jubin. Die Dominanz der letzten Jahre ist dahin. Abstiegssorgen machen sich im Nonnenholz allerdings nicht gleich breit. „Es kann in dieser Liga ganz schnell nach oben, aber auch nach unten gehen.“ Mike Muser wird bis zur Winterpause wieder in der „Zweiten“ spielen. Simon Blaschke fällt aus.

SV Buch (7.) - TuS Efringen-Kirchen (13.); Sa.; 16 Uhr: Auch im sechsten Anlauf sprang für den TuS kein Heimsieg heraus. Einmal mehr fehlte die Effizienz vor dem gegnerischen Tor. Die Rebländer können sich wohl langsam aber sicher endgültig vom Ziel Wiederaufstieg verabschieden. „Ich hoffe, dass die Jungs realisiert haben, dass wir im Abstiegskampf stecken“, erklärt Coach Thomas Hauser. Seine Schützlinge stellen den erfahrenen Übungsleiter immer wieder vor Rätsel. Hauser lässt nichts unversucht. Er konzentriert sich nun auf die defensiven Stärken aus der vergangenen -Saison. „Wir kassieren zu viele Gegentore. Das können wir uns nicht leisten. In den nächsten Partien werden wir defensiver auftreten.“ Andreas Schatz, Jonas Lauber und Simon Diodene kehren zurück.

SV Jestetten (5.) - Bosporus FC Friedlingen (17.); Sa.; 16 Uhr: Zwölf Begegnungen hat die Zikolli-Equipe absolviert. Zwei Siegen stehen ganze acht Niederlagen gegenüber. Das Schlusslicht steckt mitten im Abstiegskampf. „Dennoch glauben wir weiter an die Mannschaft“, versichert Sportchef Riza Bilici. In Jestetten müssen also Punkte her.