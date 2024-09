Fußball: Die Konsequenz im Abschluss fehlt

In der Tabelle ist der FC Auggen nach dieser Heimniederlage auf den neunten Tabellenplatz abgerutscht. Doch Teammanger „Matze“ Saur macht sich keine Sorgen: „Die Mannschaft mit vielen jungen Spielern muss sich noch finden. Das dauert. Die kommen noch, denn in der Truppe steckt eine Menge Potenzial.“ Zudem ist Torjäger Tim Tiedemann nach langer Verletzungspause zurück, hat bereits in der ersten Mannschaft zwei Teileinsätze hinter sich. „Aktuell ist Tim bei etwa 80 Prozent seiner Leistungsfähigkeit. Schon bald dürfte er wieder im Vollbesitz seiner Kräfte sein. Da werden wir wieder viel Freude an ihm haben“, so Saur weiter. Das nächste Match bestreitet Auggen in Kuppenheim.