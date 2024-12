Fußball: Die Kreisliga A macht großen Spaß

Einen Platz und nur einen Punkt hintendran ist die SpVgg. Bamlach-Rheinweiler, die sich in ihrem wohl letzten Jahr offenbar noch einmal einiges vorgenommen hat. Denn wie bereits berichtet, planen der VfR Bad Bellingen und Bamlach-Rheinweiler eine Fusion. Die beiden Bad Bellinger Vereine werden in Zukunft unter dem Namen FC Bad Bellingen gemeinsam auflaufen. Dass es die Spielvereinigung dann nicht mehr geben werde, findet der aktuelle Trainer Gabriel Iordan „schade“. „Aber so ist eben auch Fußball.“

Iordan hat in Bamlach noch Vertrag bis zum Saisonende. Anschließend wird er sich mit großer Wahrscheinlichkeit einem anderen Verein anschließen. „Ich will etwas Neues“, sagt er vor ein paar Wochen. Gemeinsam mit Iordan werden wohl auch Spieler wie etwa Torjäger Istvan Nagy eine neue Herausforderung annehmen. Aber erst einmal wolle man die Saison mit Bamlach so erfolgreich wie möglich zu Ende bringen.

Den Hut ziehen kann man nur vor der Leistung des FC Kandern. Kein einziges „echtes“ Heimspiel in Kandern auf dem eigenen Sportplatz hat die Mannschaft aufgrund der Sanierungsarbeiten bestritten. Und doch liegt der FCK auf einem hervorragenden fünften Tabellenplatz. Der alles überragende Mann ist trotz seines hohen Fußballeralters von 37 nach wie vor Spielertrainer Tim Großklaus. Auf das Konto des ehemaligen Profis gehen 15 der insgesamt 33 erzielten Treffer.