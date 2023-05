Fußball Die Leistung auf dem Platz muss stimmen

Selbst gegen den Tabellenvorletzten aus Kehl gelang der Mannschaft von Cheftrainer Marco Schneider am vergangenen Sonntag nur ein Treffer. Trotzdem war der Trainer zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft, da diese vor allem spielerisch zu überzeugen wusste.

Einen ähnlichen Auftritt wünscht sich der Übungsleiter auch an Himmelfahrt (15 Uhr) gegen den Tabellenletzten FV RW Elchesheim. „Wenn wir so spielen wie gegen Kehl, dann ist mir nicht Angst und bange“, meint Schneider. Chancen haben die Auggener in den letzten Wochen immer wieder kreiert, nur genutzt haben sie diese längst nicht so oft. Gelingt ihnen das in Elchesheim am Donnerstag, dann laufen die Rebländer nicht Gefahr, die Partie als Verlierer beenden zu müssen. Dass die Hausherren trotz ihres Tabellenstandes nicht zu unterschätzen sind, durfte der FV Lörrach-Brombach kürzlich spüren. Schneider und seine Spieler sind also gewarnt. Tizianao Casalnuovo und Kaan Boz sind gesundheitlich angeschlagen. Ihr Einsatz ist fraglich. mhu