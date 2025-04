Ein echter Brocken gastiert am kommenden Wochenende im Rheinstadion des VfR Bad Bellingen. Gegner ist kein Geringerer als der unangefochtene Tabellenführer des FC Wolfenweiler/Schallstadt. Mit 53 Zählern und der besten Abwehr sowie dem besten Angriff führen die Gäste souverän die Landesliga, Staffel II, an. Anders sieht die Lage beim VfR Bad Bellingen aus. Durch die Erfolge des FSV Stegen und FV Herbolzheim in den Nachholpartien des vergangenen Wochenendes ist der VfR tief in die Abstiegszone gerutscht und steht vier Punkte hinter dem rettenden Ufer. „Wir wissen, dass da ein richtiger Brocken auf uns zukommt. Wir wollen möglichst etwas mitnehmen, wissen aber, dass der Tabellenführer kommt. Die Lorbeeren hängen ganz weit oben“, weiß auch VfR-Sportchef Kai Schillinger um die Spielstärke der Gäste. Zuversicht geben dürfte die entspannte Personallage in Bad Bellingen. Für das Heimspiel stehen dem Trainerduo Marvin und Robert Riede beinahe alle Spieler zur Verfügung. Einzig Leonardo Komljenovic muss aufgrund seines Platzverweises aus dem Spiel gegen den SV Weil (1:3) weiterhin von draußen zusehen. Für den VfR Bad Bellingen wäre bereits ein Punkt im Duell mit dem Spitzenreiter eine mehr als achtbare Leistung.