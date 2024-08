Fußball: Die Mannschaft zieht voll mit

Mitnichten!

Wenn auch die Körpersprache der Spieler mitunter nicht unbedingt vor Selbstvertrauen strotzt, so muss der ehemalige Ober- und Verbandsligist vor dem samstäglichen Gegner nicht in Ehrfurcht erstarren. Spielerisch braucht sich der Gastgeber eh nicht vor der Konkurrenz zu verstecken. Im Gegenteil: Spielerisch ist der FV Lörrach-Brombach das Beste, was die Liga aktuell zu bieten hat. Das haben in der Vergangenheit die Partien beim TuS Binzen, wo die Lerchenstädter über die gesamte Spielzeit dominierten, und zu Hause gegen den SV Weil, wo sie vor allem in der zweiten Halbzeit den Ton angaben, bewiesen. Weil die Torchancen nicht genutzt wurden, war der Ertrag aus diesen zwei Begegnungen mau. Mit den drei Toren im Derby gegen Bad Bellingen war da schon eine Steigerung zu erkennen.