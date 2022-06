Fußball Die Normalität kommt langsam zurück

Jonas Brombacher (FC Kandern) hat es mit seinen Leistungen geschafft, dass er sich in der Saison 2022/23 über Einsätze in der 3. Liga als Schiedsrichter sowie in der zweiten Bundesliga als Assistent an der Seitenlinie freuen darf. Zu den Aufsteigern gehören auch Christian Eiletz und Remigiusz Baran, die nach den sehr guten Bewertungen in der Landesliga Süd gemeinsam auf dem ersten Rang stehen und somit in der kommenden Saison auch in der Verbandsliga pfeifen dürfen. Den Aufstieg in die Landesliga schafften Adrian Rützler (TuS Kleines Wiesental), Ardian Bräutigam (FV Haltingen), Matthias Schoester (SF Schliengen) und Fabian Wehner (FC Erzingen).