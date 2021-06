Fußball Die Sinne sensibilisieren

Dieser ist das erklärte Ziel des FVLB, der sich dazu entschieden hat, sich in dieser Spielklasse zu etablieren. Das bedeutet Schwerstarbeit neben dem grünen Rasen, aber natürlich auch für die Spieler selbst. Wichtig für Aktas ist in den kommenden Wochen einerseits die Integration der neuen Spieler, andererseits aber auch das langsame Reinfinden in den Rhythmus. „Die Athletik, aber auch die Koordination und das Laufen, dazu das Fußballspielen, das alles sind wichtige Punkte, die wir uns wieder aneignen müssen.“ Dazu zählt für den Trainer auch das räumliche Vorstellungsvermögen. „Es gilt die Sinne zu sensibilisieren.“ Derzeit werde vertieft an der Athletik gearbeitet, um die Akteure auf die nächsthöhere Stufe zu bringen.

Mit viel Freude zurück auf dem grünen Rasen

Mit dem Auftakt ist Aktas erst einmal zufrieden. „Alle Mann sind an Bord und ziehen mit. Alle haben Freude daran, endlich wieder auf dem Rasen zu stehen und am Mannschaftstraining teilzunehmen“, erklärt der Coach, der nicht nur gegen den Freiburger FC testen lässt. Bereits am Mittwoch, 30. Juni, ist Verbandsligist FC Auggen ab 19.30 Uhr im Grütt zu Gast, ehe der FVLB am 3. Juli in Binzen seine Visitenkarte abgibt. Am 7. Juli ist dann zu einem weiteren Vorbereitungsspiel der VfR Hausen in der Lerchenstadt zu Gast.

Ab dem 10. Juli präsentiert sich der Oberligist dann in der Schweiz beim Sommer-Cup des FC Black Stars Basel. Das erste Match bestreitet der FVLB gegen den SV Muttenz. Das zweite folgt am 13. Juli gegen den BSC Old Boys Basel und das dritte am 17. Juli gegen die Gastgeber. Das letzte Turnierspiel bestreitet Lörrach-Brombach dann am 20. Juli gegen Weil.

Die erste Pflichtaufgabe wartet im SBFV-Pokal am Wochenende, 24./25. Juli. Die Oberliga-Runde startet dann eine Woche später.

Klar ist, dass Aktas „gerne noch zwei Spieler verpflichten“ wolle. Diverse Akteure haben bereits zum Probetraining vorbeigeschaut. „Schauen wir mal, ob wir den einen oder anderen Akteur noch für uns gewinnen können. Unsere Personalplanung ist noch nicht abgeschlossen“, sagt der Cheftrainer.