Fußball Die Spreu trennt sich vom Weizen

Doch unter anderem mit Ausnahmekönner Anton Weis, dem ehemaligen Landesliga-Trainer Marc Jilg oder auch Spielertrainer Sascha Rueb hat sich eine Mannschaft gebildet, die jedem Team in dieser Liga Probleme bereiten kann. Der Zweite muss am Samstag, 14.30 Uhr, zum FC Hauingen. Nach dem Trio kommen Teams, die durchaus noch den Sprung nach vorne schaffen können. Da wäre zum Beispiel der TuS Lörrach-Stetten, der derzeit mit 18 Zählern nur auf Rang fünf liegt. Auch dem SV Weil II oder dem TuS Kleines Wiesental ist noch eine bessere Platzierung als aktuell Rang sechs beziehungsweise neun zuzutrauen.

Ab dem Zehnten Todtnau richtet sich der Blick nach unten. Während Steinen-Höllstein immer besser in Fahrt kommt, findet die Wittlinger Reservemannschaft bis dato noch gar nicht zu ihrer Form der vergangenen Saison. Das liegt daran, dass die Kandertäler eine große Fluktuation im Kader haben, da immer wieder Spieler verletzt ausfallen.

Auf dem aufsteigenden Ast befindet sich dagegen der FV Degerfelden, der aus den vergangenen zwei Spielen vier Punkte holte. Vor einer Woche überraschte die Mannschaft von Trainer Leo Petretta beim 3:3 in Weil. „Die vielen jungen Spieler machen Fortschritte. Sie sind auf einem guten Weg, brauchen aber noch Zeit“, betont Petretta, der mit seinem Team am Samstag ab 15.15 Uhr den FC Huttingen zum Kellerduell erwartet. „Das ist ein wichtiges Spiel für uns.“ Der SV Liel-Niedereggenen überzeugte in der Frühphase der Saison mit einem großen Kampfgeist. Die Dunke-Elf marschierte bis zur letzten Sekunde. Zuletzt ließ Liel jedoch ein wenig nach. „Wir sind jede Woche gezwungen, zu rotieren – und das oft nicht auf gleichbleibendem Niveau. Uns brechen wichtige Stammspieler weg“, lässt Trainer Chris Dunke wissen und fügt hinzu: „Das führt dazu, dass gerade unsere Jungen, die sich noch entwickeln müssen, gezwungen sind, Verantwortung zu übernehmen, dies aber häufig nicht können.“

Bitter: Am vergangenen Wochenende zog sich Jules Constantin einen Nasenbeinbruch zu, Arianit Pergjegjaj erlitt zudem einen Außenbandriss. Die Lieler gastieren am Samstag ab 18.30 Uhr bei Wittlingen II. Außerdem visiert Lörrach-Stetten am Samstag, 15 Uhr, zuhause gegen den SV Todtnau drei Punkte an, der SV Eichsel muss am Samstag ab 16 Uhr beim SV Schopfheim ran - und einen Tag später bekommt es der TuS Kleines Wiesental ab 14.30 Uhr mit Steinen-Höllstein zu tun.

Spitzenreiter Schliengen und der FC Hausen haben am diesen Wochenende spielfrei. Da die SG FC Wehr-Brennet II wie angekündigt vor Wochenfrist zum dritten Mal nicht zu einer Partie angetreten ist, wurde die Bezirksliga-Reserve vom Spielbetrieb ausgeschlossen und steht damit als erster Absteiger fest. Alle Begegnungen mit SG-Beteiligung sind aus der Wertung gefallen.