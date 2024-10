Fußball: „Dinge gelingen wie von selbst“

Händeringend suchten die FVLB-Verantwortlichen in den vergangenen Jahren nach einem Mittelstürmer, der Tore verspricht. Nun scheinen sie ihn gefunden zu haben. Von sich Reden gemacht Jack-Emanuel Akuegwu schon in der B-Jugend des FVLB, wo er bereits zweimal bei den A-Junioren, die in der Oberliga spielten, eingesetzt wurde. Schon damals bekam FVLB-Jugendchef Dominik Kiesewetter glänzende Augen, wenn er über das Talent sprach. Und nun ist der 18-Jährige mit nigerianischen Wurzeln eine feste Größe in der“Ersten“ des FVLB, steht aktuell mit neun Toren in zwölf Spielen auf dem dritten Platz der Torjägerliste.