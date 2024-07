Der FC Basel 1893 leiht Dion Kacuri für eine Saison zum Westschweizer Superligisten Yverdon Sport FC aus. Eine Kaufoption wurde nicht vereinbart, dies teilt der Club vom Rheinknie am Freitag mit. Der 20-jährige Mittelfeldspieler stieß im Februar mit einem Vertrag über viereinhalb Jahre vom Grasshopper Club Zürich zum FCB und kam in der Rückrunde auf zwölf Einsätze in der ersten Mannschaft. Mit seiner Leihe zu Yverdon Sport soll der Schweizer U21-Nationalspieler nun zu mehr Spielpraxis auf Super-League-Niveau kommen. „Wir sind zuversichtlich, dass Dion in dieser Saison bei Yverdon die nötigen Einsatzminuten bekommt, um als Spieler auf diesem Niveau definitiv gefestigt zu werden. Für einen Profi in seinem Alter sind regelmäßige Einsätze entscheidend und wir sind überzeugt, dass er bei Yverdon den nächsten Entwicklungsschritt machen wird, um sich beim FCB langfristig durchsetzen zu können“, sagt Daniel Stucki, Sportdirektor des FC Basel.