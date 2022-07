Fußball Dirigent Malin Schepperle

Weil am Rhein. Der SV Weil steht in der ersten Runde des Südbadischen Vereinspokals. In der Qualifikationspartie am Samstag im heimischen Stadion schalteten die Blauen im Landesliga-Duell den FC Erzingen verdient mit 4:2 (1:1) aus.

Weils Trainer Andreas Schepperle ließ sich in Sachen Aufstellung etwas besonderes einfallen. In der Startelf standen all jene Spieler, die in der Trainingsbesuchsliste auf den ersten elf Positionen zu finden waren. Da war dann beispielsweise kein Platz für die Arrivierten Marvin Stöhr und Buba Ceesay. Sie gehörten nicht einmal dem Kader an.