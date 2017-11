Fußball Disanto scheitert mit Strafstoß

Von Uli Nodler

„Aus die Maus!“ Verbandsligist FV Lörrach-Brombach ist gestern im Südbadischen Vereinspokal ausgeschieden. Der FVLB zog im Viertelfinalmatch beim Ligarivalen SV 08 Kuppenheim mit 0:2 den Kürzeren. Die Gäste aus der Grenzecke waren beileibe nicht das schlechtere Team. Die Kuppenheimer waren an diesem Tag einfach konsequenter und cleverer im Abschluss.

Kuppenheim. Die Schützlinge von Trainer Ralf Moser leisteten sich sogar den Luxus, einen Foulelfmeter zu verschießen. Gianfranco Disanto war in der 69. Minute der Unglücksrabe. Es wäre für Lörrach-Brombach der 1:1-Ausgleich in dieser Pokalbegegnung gewesen.

Die Gastgeber steckten die 3:4-Heimniederlage nach einer 3:0-Führung am vergangenen Samstag in der Meisterschaft gegen den Freiburger FC gut weg. „Das hätte ich nicht gedacht, dass wir diese Leistung abrufen können. Nach dem 3:4 gegen den FFC war die Mannschaft total am Boden. Die Leistung im Pokal war klasse“, freute sich Almit Karamehmedovic, der Sportliche Leiter des SV Kuppenheim, über den Einzug ins Halbfinale.

Nach 32 Minuten ging der Gastgeber mit 1:0 in Führung. Nach einer sehenswerten Kombination über die linke Seite passte Armin Karamehmedovic überlegt in die Mitte, wo Robin Mörmann aus zwölf Metern gekonnt zum 1:0 abschloss.

Der FV Lörrach-Brombach besaß aber im ersten Abschnitt genügend Chancen, um zumindest den Ausgleich zu erzielen. Der gelang kurz vor dem Pausenpfiff auch. Doch der Assistent an der Linie hob die Fahne und der Unparteiische pfiff Abseits. „Das war nicht okay. Nie und nimmer stand der Nils Mayer im Abseits“, ärgerte sich Abwehrchef Sergej Triller, der in der 34. Minute wegen Adduktorenproblemen ausgewechselt werden musste.

Aber auch die zweite Chance zum Ausgleich nutzten die Gäste nicht. Gianfranco Disanto scheiterte in der 69. Minute mit einem Foulelfmeterball am glänzend reagierenden Kuppenheimer Keeper Nikolai Gogol. Drei Minuten später machte es auf der anderen Seite Faruk Karadogan besser. Der Kuppenheimer Stürmer verwandelte den fälligen Strafstoß zum 2:0. Das war dann die Entscheidung in diesem Viertelfinalmatch.

Während sich der FV Lörrach-Brombach nun ganz auf die Verbandsliga konzentrieren kann, freut man sich beim SV Kuppenheim auf einen attraktiven Gegner im Halbfinale. Zur Auswahl stehen der Oberligist FC Villingen (3:1 gegen den Offenburger FV), Verbandsligist SV Linx (5:0 gegen den SV Oberschopfheim) und der FC Denzlingen (5:0 gegen den SC Pfullendorf).

In der Schluss-Viertelstunde schöpfte FVLB-Coach Ralf Moser alle offensiven Alternativen aus, wechselte zunächst Andreas Lismann und anschließend Kevin Keller ein. Dem Torjäger des FVLB-Bezirksligateams blieb aber ein Torerfolg wie allen anderen im Gästeteam versagt.

Tore: 1:0 (32.) Mörmann, 2:0 (72./FE) Karadogan. SR: Marvin Maier (Windschläg). Z.: 200.

SV 08 Kuppenheim: Gogol - Alesi, Saddedine, Peter, Mörmann (69. Djuric), Götz. Karadogan, Kolasinac, Eren (79. Eren), Stanic, Armin Kahramemedovic, Grünbacher (85. Sür).

FV Lörrach-Brombach: Wasmer - Böhler, Pinke, Triller (34. Patrick Keller), Nickel, Ceesay (76. Kevin Keller, Thiel, Mayer, Glaser (83. Briegel), Disanto, Leisinger (70. Lismann).