Sowohl Cheftrainer Gianfranco Disanto als auch Co.-Trainer Karl-Frieder Sütterlin werden im Sommer nächsten Jahres von ihren Posten zurücktreten, Werden ihre erfolgreiche Tätigkeit nicht über das Saisonende hinaus fortführen. Das teilte der Klub am Donnerstag in einer Medieninformation mit. Schon in der vergangenen Woche informierten beide die Sportliche Leitung Tobias Jehle in einem Gespräch über ihre Entscheidung. „Wir bedauern diese Entscheidung sehr, denn selbstverständlich strebte der Verein eine weitere Zusammenarbeit an. Das Trainerduo hat in den vergangenen anderthalb Jahren hervorragend zusammengearbeitet, genießt innerhalb der Mannschaft hohes Ansehen und hat auch den Rollentausch, der vor dieser Saison vollzogen wurde, perfekt umgesetzt. „Jonny“ Disanto füllt seine erste Cheftrainerstelle mit viel Akribie und Leidenschaft aus und wird hierbei jederzeit bestens von Sütti unterstützt, dessen Verdienste um den TuS Binzen gar nicht hoch genug eingeschätzt werden können. Es gibt natürlich keinerlei sportliche Gründe für diese Entscheidung. Diese liegen ausschließlich im privaten Bereich der beiden Trainer“, betonte Jehle. „Ich habe eigentlich nie Urlaub gemacht und habe ein schweres Jahr hinter mir. Deshalb will ich ab Sommer nächsten Jahres Abstand vom Fußball gewinnen, richtig durchschnaufen und dann kein Amt beim TuS mehr ausüben. Es ist Zeit, dass ich auch einmal an mich denke“, begründet Sütterlin seine Entscheidung. Ähnlich gelagert ist die Situation bei Disanto. Er will mehr Zeit mit seiner Famnilie verbringen. Deshalb gibt er sein Amt ab. nod