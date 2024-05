In den entscheidenden nächsten Wochen kann Meier auch weiter auf die Unterstützung von Sergio Cammarano zählen. Der Angreifer spielt nun schon seit Mitte April regelmäßig in der „Zweiten“, erzielte in sechs Spielen immerhin zwei Treffer. Zuvor war er im März auch zweimal für die Verbandsliga-Mannschaft des FVLB auf dem Platz gestanden. Ganz der Alte ist Cammarano aber noch lange nicht. In der Saison 2021/22 traf er etwa für den SV Schopfheim 32 Mal. Anschließend zog es ihn zum SV Weil, wo er in seinem ersten Jahr 25 Mal in der Landesliga spielte und dabei fünf Treffer erzielte. Im vergangenen August war der 28-Jährige noch zweimal für die „Erste“ und einmal für die zweite Mannschaft des SVW aufgelaufen, im Winter zog es Cammarano dann weiter ins Grütt. „Er hatte bei mir ein paar Startprobleme. Er und ich erwarten uns jetzt natürlich auch noch etwas mehr“, lässt Meier wissen, der mit seinem Team am Samstag in Schopfheim gastiert.

Saison für dieTegernauer wie verhext

Zwei Zähler weniger auf dem Konto als der FVLB II hat der TuS Kleines Wiesental. Die Saison für die Tegernauer ist wie verhext. Gerade einmal sechs Siege sprangen bislang heraus, in der Rückrunde konnte man gar erst einen einzigen „Dreier“ holen. Die Gründe für den Negativlauf sind vielschichtig. „Doch der Verein und die Mannschaft halten auch in dieser schweren Phase super zusammen. Wir glauben weiter an uns“, sagt Trainer Jogi Boos vor dem sonntäglichen Heimspiel gegen den FC Hausen (15 Uhr). Gut möglich, dass der eine oder andere ältere Kicker beim TuS im Sommer auch die Kickschuhe an den berühmten Nagel hängen wird. „Aber das ist noch nicht zu 100 Prozent sicher“, so Boos. Auch beim Thema Neuzugänge ist noch nichts Spruchreifes dabei. „Der TuS hat schon immer von den eigenen Leuten gelebt“, sagt Boos, der sich nun voll auf das Ziel Klassenerhalt fokussiert.