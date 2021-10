Fußball Dominik Pfeifer schnürt Doppelpack

Handball TV Todtnau Derbysieger

Weil am Rhein (nod). Die Favoritinnen haben sich im Oberrhein-Derby der Frauen-Südbadenliga Süd am Ende auch durchgesetzt. In der Weiler Sporthalle an der Egerstraße musste sich die HSG Dreiland am Samstagabend dem TV Todtnau mit 31:37 (13:19) geschlagen geben.