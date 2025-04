Herr Schwald, hätten Sie Ihrer Mannschaft nach dem schwachen Saisonstart eine derartige Serie zugetraut?

Nein, natürlich nicht. Anfangs hatten wir ja unsere Probleme - insbesondere in personeller Hinsicht. Auch der Fitnesszustand war nicht gut. Doch mir war immer auch bewusst, dass wenn wir komplett sind, einen guten Kader haben, der in der Lage ist, in der Liga vorne mitzuspielen. Aber klar waren wir nach den ersten Spieltagen nicht da, wo wir sein wollten. Mit dem ersten Sieg kam wieder der Glaube zurück, Spiele zu gewinnen. Anschließend hatten wir wieder mehr Personal zur Verfügung und der körperliche Zustand der Jungs wurde auch besser. Und jetzt ist es eben so, dass wir seit August kein Spiel mehr verloren haben. Das lässt sich sehen.