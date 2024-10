Fußball: Doppelpacker Slabjar führt sein Team zum Sieg

Weils Trainer Andreas Schepperle musste in Tiengen auf Innenverteidiger Hannes Kaiser (privat verhindert) und den offensiven Mittelfeldspieler Nemanja Radulovic (verletzt) verzichten. Auf der Bank musste Muhamadou Krubally nach Ablauf seiner Rotsperre Platz nehmen.

Schon nach sieben Minuten lagen die Gäste mit 0:1 zurück. Nach einer Flanke waren die Weiler Abwehrspieler im eigenen Strafraum nicht auf der Höhe. So köpfte der Tiengener David Slabjar aus wenigen Metern unbedrängt zur Führung ein. Bis zur Pause sahen die Zuschauer im Langensteinstadion ein Match auf Augenhöhe, wobei die Weiler eine hohe Anzahl hochkarätiger Chancen verbuchen konnten. Die Tiengener mussten als Reaktion auf den Druck der Weiler gar auf eine Fünfer-Kette umstellen. „Eigentlich muss es da mindestens zur Pause 3:1 für uns stehen“, stellt Weil-Trainer Andreas Schepperle enttäuscht fest. Auf beiden Seiten hatten die Abwehrreihen bis auf wenige Ausnahmen alles im Griff. Auch Weils Torjäger Marvin Stöhr konnte sich nicht in Szene setzen. Seine Freistöße verfehlten das Tiengener Tor deutlich. Ein Auftakt nach Maß gelang den Hausherren nach dem Seitenwechsel. Slabjar war es erneut, der in der 48. Minute nach einem missglückten Querpass der Weiler die Situation nutzte und auf 2:0 erhöhte. Die Antwort der Weiler hingegen ließ nicht lange auf sich warten. Bereits in der 54. Minute gelang Justin Samardzic per Foulelfmeter der Anschluss zum 1:2. In der Folge waren die Blau-Weißen dann oft zu unpräzise im Angriff, „vertändeln einige gute Chancen“, bekundet Schepperle. „Am Ende des Tages nutzen es die Tiengener gut aus“, so Schepperle weiter. Bis zum Schlusspfiff gelang es seinen Männern nicht mehr, ins Tiengener Gehäuse zu treffen. „Unglücklich“ beschreibt den Auftritt des SVW treffend, muss man doch die Heimreise mit leeren Händen antreten. Nach mittlerweile drei Pleiten in Serie gilt es Wiedergutmachung zu betreiben. Die beste Chance dafür gibt es für den SV Weil bereits am nächsten Wochenende, wenn es im heimischen Nonnenholz im Lokal-Derby gegen den FSV Rheinfelden geht.