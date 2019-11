Fußball Doppelschlag die Entscheidung

Zwei Minuten später hatten die Weiler Fans schon den Torschrei auf den Lippen, doch Sprich scheiterte nach einem Weber-Pass in die Schnittstelle am glänzend reagierenden FCA-Keeper Elias Kiefl. Dieses Duell fand eine Minute später seine Fortsetzung, als der Weiler Torjäger gleich doppelt in Kiefl erneut seinen Meister fand. Da hätte Weils Goalgetter mehr daraus machen müssen.

Und weiter arbeiteten die Jungs eines zufriedenen Trainers Andreas Schepperle am längst verdienten 1:0. Einen Korkmaz-Freistoßhammer (17.) lenkte Kiefl gerade noch um den Pfosten ins Aus.

Bis zur 34. Minute lag das Führungstor der Gastgeber noch dreimal in der Luft. Weber (25.) wurde in halbrechter Position acht Meter vor dem FCA-Kasten im letzten Moment von Innenverteidiger Alexander Strazinski geblockt. Dann versuchte es Sprich (28.) über links. Auch in dieser Szene war Auggens starker Keeper zur Stelle. Immer wieder Sprich. So auch in der 34. Minute, als der Goalgetter erneut alleine vor Kiefl auftauchte und wieder den Kürzeren zog.

Beinahe wäre Weils Chancenwucher in den letzten zehn Minuten vor der Pause noch bestraft worden. In der 38. Minute war Auggens Stürmer Lennert Stang durch, schoss aber Torwart Sandro Keller an. Und seinen Nachschuss schlug Michael Hänggi vor Überschreiten der Torlinie ins Feld zurück.

Kurz darauf vernaschte Auggens Stoßstürmer Bastian Bischoff Weils Innenverteidiger Thanh Nam Do Le, brachte dann aber den Ball zweimal per Fuß und Kopf nicht an Keller vorbei.

Die ersten Akzent nach der Pause setzte der FC Auggen. Nach einem langen Ball leitete Bischoff die Kugel per Kopf auf Axel Imgraben. Doch der Mittelfeldspieler vergab alleine vor Keller kläglich. Da hatte der SVW großes Glück, nicht in Rückstand zu geraten.

Zwei Minuten später lagen sich die Weiler Spieler in den Armen, und Trainer Schepperle hielt es nicht mehr auf seiner Bank. Freudentrunken tanzte er auf dem Rasen. Was war passiert? Korkmaz spielte einen genialen Pass auf Aaron Horton, der den Ball zurücklegte, und Samardzic jagte die Kugel mit Schmackes in die Maschen.

Zwei Minuten später beinahe der Ausgleich, doch der in der zweiten Halbzeit für Stang eingewechselte Yannis Kalchschmidt brachte die Kugel nach einem Alleingang nicht an Keller vorbei. Diese Nachlässigkeit wurde vom SV Weil umgehend bestraft. Nach einem perfekten Konter lupfte Kormaz den Ball über den herausstürzenden Kiefl zum 2:0 in die Maschen.

Das war die Entscheidung in einer sehenswerten Verbandsliga-Partie.