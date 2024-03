Fußball: Doppelschlag und Doppelpack

Da konnte sich auch VfR-Trainer Peter Johann ein verschmitztes Lächeln nicht verkneifen. Allerdings war es ein hartes Stück Arbeit, bis der Spitzenreiter den Sieg unter Dach und Fach gebracht hatte. „Uns war die Mentalität der Bucher bewusst. Da wollten wir uns darauf einstellen“, sagte Johann, „auch deren Umschaltspiel ist gefährlich.“

Insbesondere vor dem Seitenwechsel bekamen die Hausherren das in aller Deutlichkeit zu spüren. Man habe „mehrmals die falschen Entscheidungen getroffen“, so der VfR- Coach, und man habe „teilweise nicht das Spiel gespielt, was wir können.“