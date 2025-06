Fußball: Doppelschock kurz vor Schluss

Auch nach dem vorletzten Spieltag ist Bad Bellingen noch Dreizehnter und muss jetzt hoffen, dass der SV Laufenburg über die Relegationsrunde in die Verbandsliga aufsteigt und die Rebländer, wenn sie nach dem letzten Spieltag noch auf Platz 13 stehen, somit dem Abstieg in die Bezirksliga Oberrhein entgehen.

Die Gäste aus der Kurgemeinde wurde an diesem Samstag für einen in allen Belangen großartigen Auftritt nicht belohnt. Zunächst lief alles nach Wunsch. Abwehrmann Leon Dickau brachte seine Mannschaft bereits in der sechsten Minute mit 1:0 in Führung. Den Gastgebern schienen die Felle davonzuschwimmen. Bad Bellingen stand kompakt in der Defensive, ließ eigentlich nichts zu.