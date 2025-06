Fußball: Dramatik vorprogrammiert

„Wir wissen, was wir können und sind guter Dinge, dass wir die Relegation zu unseren Gunsten entscheiden können,“ so Heissenberger weiter. Für die anstehende Partie am Samstag (18 Uhr) auf dem heimischen Kunstrasenplatz gibt es dafür noch weitere positive Nachrichten aus dem eigenen Kader.

Drei Rückkehrer am Samstag möglich

Die angeschlagenen Patrick Sergiacomo und Florian Hanselmann haben unter der Woche trainieren können und werden für das Rückspiel wohl wieder eine Option sein. Dazu hat Nico Rasenberger, Rückkehrer vom TuS Binzen, nach langer Verletzungspause wieder im Training mitwirken können. Auch seinen Einsatz schließt Heiko Heissenberger nicht aus.