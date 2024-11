Klingt recht simpel und erinnert an die alte Fußballerweisheit von Weltmeistertrainer Sepp Herberger: „Der Ball ist rund und ein Spiel dauert 90 Minuten“. Doch genau das kostete die Weiler zuletzt den Sieg. In Laufenburg wurde vergangene Woche ein 2:0-Vorsprung in den letzten drei Minuten noch aus der Hand gegeben. Am Ende schauten die Weiler beim 2:2-Endstand bedröppelt aus der Wäsche, da wären wohl sicher zwei Punkte mehr drin gewesen. Es gilt also die durchaus guten fußballerischen Leistungen über die vollen 90 Minuten inklusive Nachspielzeit zu zeigen und die Intensität bis zum Schlusspfiff am Anschlag zu halten.