Fußball: Drei Neue verstärken den Landesliga-Aufsteiger

Vom FC Schönau kommt mit Ismail Demirci (29) ein erfahrener Offensivakteur ins Vordere Kandertal. Demirci war seit seiner Erstanmeldung als Jugendspieler sage und schreibe 24 Jahre für den FC Schönau aktiv. In der Saison 2015/16 schnupperte er mit den Südschwarzwäldern erstmalig Landesligaluft. In all den Jahren in Schönau war Ismail Demirci stets eine verlässliche Stütze des Teams und übernahm vorübergehend sogar das Traineramt.

Nico Rasenberger wechselt von der SG Grenzach-Wyhlen zum TuS. Der ebenfalls 29-jährige Mittelfeldspieler war in der Kreisliga B ein Torgarant. So kam er in der abgelaufenen Saison in 18 Einsätzen auf 21 Tore. Das ist für einen Mittelfeldspieler auch auf Kreisligaebene eine beachtliche Quote Wir trauen Nico die Herausforderung zu, sich beim TuS nochmals weiterzuentwickeln.