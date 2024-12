Die Rebländer empfangen am Samstag den SV Bühlertal auf der heimischen Anlage. Wahrscheinlich wird die Partie wieder auf dem Kunstrasenplatz ausgetragen. „Wir wünschen uns natürlich einen Sieg zum Jahresausklang“, betont Auggens Sportchef Björn Giesel. Beide Mannschaften trennen vor dem Duell nur zwei Punkte. Mit einem „Dreier“ könnten sich die Rebländer ins gesicherte Tabellen-Mittelfeld verabschieden. Personell kann Trainer Marco Schneider nahezu aus dem Vollen schöpfen. Auch der länger verletzte Luis Spindler wird wieder zum Kader zählen. Wie’s auf der Trainerposition im nächsten Jahr weiter gehen wird, entscheidet sich in der Winterpause. Der Verein würde gerne mit Marco Schneider zumindest bis zum Saisonende verlängern. Personell lässt sich Sportchef Giesel noch nicht in die Karten schauen. Allerdings wird er den Markt genau beobachten und eventuell noch den einen oder anderen Spieler holen. Abgängen in der Winterpause schiebt er einen Riegel vor: „Ich lasse keinen gehen. Wer im Sommer gekommen ist, der hat für eine Saison und nicht für eine halbe zugesagt.“