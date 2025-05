Fußball: Drei Standards führen den FC Schönau zum Sieg

Knappe zehn Minuten zuvor hatte FCS-Kapitän Yasin Demirci seine Farben per Strafstoß, in der Folge eines strafbaren Handspiels von Tom Wihler im eigenen Sechzehner, in Führung gebracht (11). Auch in der Folge war der FCS immer wieder durch Standards am Drücker und erhöhte nach einem weiteren Demirci-Standard auf 2:0 (40.). Niklas Lais köpfte aus kurzer Distanz in die Maschen.