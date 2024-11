Fußball: Drei Tore in zehn Minuten

Zunächst lief am Sonntag alles nach Plan für die Lerchenstädter. Etwas mehr als drei Minuten waren gespielt, da ging der gastgebende Favorit auch schon mit 1:0 in Front. Nach einem feinen Steckpass lief Alija Kapidzija alleine auf das Herbolzheimer Tor zu und schob den Ball an Keeper Jonas Witt vorbei in die Maschen. Weitere Chancen folgten in den nächsten Minuten, aber der letzte Pass geriet zu ungenau.