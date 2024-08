Die Partie hätte eigentlich im Bad Bellinger Rheinstadion über die Bühne gehen sollen. Doch die Rebländer haben die FVLB-Verantwortlichen gebeten, das Heimrecht zu tauschen, weil an diesem Wochenende das traditionelle Hertinger Grasbahnrennen über die Bühne geht. Und bei der „Speed Night“ im Bad Bellinger Ortsteil sind etliche VfR-Spieler engagiert. Für den Grütt-Verein war das kein Problem. So reist der FVL-Anhang nun am 18. Spieltag zum Rückspiel nach Bad Bellingen.